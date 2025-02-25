Для дошколят города Ардона полицейские Северной Осетии организовали познавательное веселое мероприятие «Дорожное путешествие Бабы Яги»

В детском саду № 5 города Ардона прошло мероприятие по Правилам дорожного движения «Дорожное путешествие Бабы Яги» с участием инспектора по пропаганде безопасности дорожного движения отдела Госавтоинспекции ОМВД России по Ардонскому району старшего лейтенанта полиции Евгении Тавасиевой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии