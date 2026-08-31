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Посол России раскритиковал позицию НАТО по Украине

Посол России раскритиковал позицию НАТО по Украине

Посол России в Брюсселе Денис Гончар раскритиковал позицию НАТО по Украине, назвав ее деструктивной. Источник фото:  AP Photo / Olivier Matthys «Позиция НАТО по Украине исключительно деструктивная, провокационная и эскалирующая», – заявил Денис Гончар в интервью РИА Новости.

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