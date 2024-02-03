Хоккеист из России Кучеров был освистан зрителями в НХЛ в мастер-шоу на Матче звезд

Зрителям показалось, что российский нападающий из клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, выступил на мастер-шоу в рамках Матча звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) слишком вяло и безынициативно, он был освистан с трибун.