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Царьград

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Убийца 12-летнего в Кабаново может получить всего 6 лет: Полковник МВД сказал, что с этим делать

Убийца 12-летнего в Кабаново может получить всего 6 лет: Полковник МВД сказал, что с этим делать

Убийца 12-летнего мальчика в Кабаново может в итоге получить всего шесть лет тюрьмы из-за того, что ей ещё нет 18 лет.

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