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«Думала, Пугачева»: Мадонна с новым начесом шокировала фанатов сходством с русскими дивами

«Думала, Пугачева»: Мадонна с новым начесом шокировала фанатов сходством с русскими дивами

Мадонну сравнили с Пугачевой из-за новой прически Американская поп-звезда Мадонна опубликовала в соцсетях свежие фотографии, которые вызвали неожиданную реакцию у русскоязычных поклонников.

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