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Царьград

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Завод за 150 млрд рублей: что за проект обсуждает Кузбасс с Китаем

Завод за 150 млрд рублей: что за проект обсуждает Кузбасс с Китаем

В Кузбассе хотят построить завод по переработке угля за 150 млрд рублей. Идут переговоры с Китаем.Новый завод по глубокой переработке угля могут построить в Кузбассе.

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