Ещё 25 завораживающих фактов о космосе

Любопытности и невероятностиПрогрессЕщё 25 завораживающих фактов о космосеПродолжаем изучать Вселенную и пополнять запасы знаний! Обычные ручки работают благодаря принципу гравитации.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьМГМалик ГумеровГипотезы не нужно выдавать за факты ! Это все предположения тех или иных ученых , их представления !!! Земля , океаны изучены на 4-6 % , наверное о Луне больше знаний !? А вся наука вертится на знаниях 4% законов мироздания ! ------------ Пока это все предположения выстроенные из отрывочной информации !Комментировать
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