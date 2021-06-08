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Ещё 25 завораживающих фактов о космосе

Ещё 25 завораживающих фактов о космосе

Продолжаем изучать Вселенную и пополнять запасы знаний! Обычные ручки работают благодаря принципу гравитации.

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Малик Гумеров
Гипотезы не нужно выдавать за факты ! Это все предположения тех или иных ученых , их представления !!! Земля , океаны изучены на 4-6 % , наверное о Луне больше знаний !? А вся наука вертится на знаниях 4% законов мироздания ! ------------ Пока это все предположения выстроенные из отрывочной информации !

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