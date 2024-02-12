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В АТОР оценили перспективу строительства туристической зоны для россиян в КНДР

В АТОР оценили перспективу строительства туристической зоны для россиян в КНДР

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по вопросам выездного туризма Артур Мурадян в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что в Северной Корее начали строить Вонсан-Кальмаскую туристическую зону для приёма россиян.

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