Депутат Арефьев: цены на жилье в России выросли из-за дорогого доллара

Депутат Государственной думы Российской Федерации Николай Арефьев заявил, что рост цен на недвижимость в России связан с значительно подорожавшим долларом, из-за чего компании стали платить намного больше за строительные материалы: цемент, кирпич, сталь и прочее.
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