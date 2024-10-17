Жилой дом сгорел ночью в Сортавале

Серьезный пожар вспыхнул по непонятной причине в карельском городе Сегодня ночью в 00 часов 26 минут на пульт пожарно-спасательной службы Сортавалы поступило сообщение о том, что на улице Холмистой горит деревянный одноэтажный двух квартирный жилой дом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии