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SPLETNIK

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Юлия Меньшова показала архивное семейное фото в день 87-летия отца

Юлия Меньшова показала архивное семейное фото в день 87-летия отца

57-летняя Юлия Меньшова, которую ранее раскритиковали за слова о сбежавших от мобилизации мужчинах, почтила память отца Владимира Меньшова в день его рождения и опубликовала архивный снимок с родителями.

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