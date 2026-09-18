⚡️ В Севастополе выделят ещё 18,46 млн рублей на выплаты за повреждённое после атак ВСУ имущество и транспорт Выплаты получат 240 человек за повреждённое имущество (7,55 млн рублей) и владельцы 219 автомобилей (10,91 млн рублей).
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