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test mazurok

2 подписчика

⚡️ В Севастополе выделят ещё 18,46 млн рублей на выплаты за повреждённое после атак ВСУ имущество и транспорт Выплаты получат 240 человек за повреждённое имущество (7,55 млн рублей) и владельцы 219 автомобилей (10,91 млн рублей).

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