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Празднование апостола Фаддея 3 сентября: традиции и запреты в этот особенный день

Празднование апостола Фаддея 3 сентября: традиции и запреты в этот особенный день

Празднование апостола Фаддея 3 сентября: традиции и запреты в этот особенный день Елена ГалицкаяЦерковный праздник апостола Фаддея, который отмечается ежегодно третьего сентября, приносит радость и вдохновение для набожных христиан.

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