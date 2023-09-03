Празднование апостола Фаддея 3 сентября: традиции и запреты в этот особенный день Елена ГалицкаяЦерковный праздник апостола Фаддея, который отмечается ежегодно третьего сентября, приносит радость и вдохновение для набожных христиан.
Популярные статьи
- Шесть мифов о советском образовании: реальность за декорациями ностальгии
- Кресты «вагнеровцев» сбрасывают в одну кучу и бетонируют их могилы: что происходит в Екатеринбурге на месте захоронения «оркестрантов»
- Россия скорбит: мемориалы в память о Пригожине и Уткине собирают вокруг себя скорбящих граждан
Свежие комментарии