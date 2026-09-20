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Пункт-А

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Сегодня – последний день голосования на выборах в Думу Астраханской области и Госдуму РФ

Сегодня – последний день голосования на выборах в Думу Астраханской области и Госдуму РФ

В 8:00 избирательные участки в Астраханской области вновь открыли свои двери. Сегодня – последний день голосования.

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