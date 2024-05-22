В России выявили новый вариант коронавируса FLiRT

По всей стране выявлено 178 случаев новых вариантов FLiRT.фото: vk.com/komzdravspb--> В России выявлено 178 случаев заболевания новой группой штаммов COVID-19 FLiRT, сообщает 22 мая пресс-служба Роспотребнадзора.
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