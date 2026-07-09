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Царьград

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Фестиваль пляжного волейбола «Поморье. Дети» пройдет 25-26 июля

Фестиваль пляжного волейбола «Поморье. Дети» пройдет 25-26 июля

Фестиваль «Поморье. Дети» направлен на развитие и популяризацию пляжного волейбола, привлечение детей и подростков к регулярным занятиям спортом, а также формирование принципов здорового образа жизни среди молодёжи.

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