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На смену майскому «беззлобию» пришёл лютый «хрюкостяг»

Долго  думала,  как  быть  - то ли выписать в  столбик очередные перлы  нашего  дорогого  Димитрия-Принудителя, как то  - "педикулёзные  свиньи,  завонявшиеся боровы, сальные  хряки,  тифозная европа, бандеровские  гниды" и пр.

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