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Кубок IBU. Индивидуальная гонка. Улдал стартует первым, Эвербю – 12-м, Фрацшер – 15-м, Андерсен – 29-м, Ботн – 52-м, Хорн – 55-м

Кубок IBU по биатлону-2023/24 1-й этап Контиолахти, Финляндия Мужчины Индивидуальная гонка Начало – 16.

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