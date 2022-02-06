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Видео: Гигантский остров из мусора в Тихом океане — очередная попытка его уничтожить

Видео: Гигантский остров из мусора в Тихом океане — очередная попытка его уничтожить

В Тихом океане уже давно появился новый континент, который многие предпочитают не замечать: огромное мусорное пятно, как пятно на репутации прогрессивного человека, — серьезная проблема.

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