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Эксперты прогнозируют обвал рынка онлайн-образования в России

Эксперты прогнозируют обвал рынка онлайн-образования в России

Российский рынок онлайн-образования по итогам 2022 года может сократиться на 35-40%. В условиях неопределенности граждане не хотят тратить большие деньги на новые знания и повышение квалификации, в особенности просел спрос на освоение новых хобби.

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