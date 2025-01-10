Авиапассажир рейса «Нижнекамск – Москва (Шереметьево)», заявивший об угрозе взрыва на борту, стал фигурантом уголовного дела

В дежурную часть ЛУ МВД России в аэропорту Шереметьево поступило сообщение о необходимости прибытия наряда транспортной полиции на борт воздушного судна «Нижнекамск – Шереметьево», так как один из пассажиров сообщил экипажу об угрозе взрыва.