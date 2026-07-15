Ракеты США у детской онкологии в Иране: больницу срочно эвакуируют

Детскую онкологическую больницу имени Шахида Багаи в иранском городе Ахваз временно эвакуируют. Причиной стали удары американских военных в непосредственной близости от здания медучреждения, сообщает иранский телеканал Press TV.
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