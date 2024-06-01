Электрички в Крыму перешли на летний график движения

С 1 июня крымские электрички перешли на летний график движения. Изменено расписание некоторых поездов, назначены новые остановки в курортных зонах и запушены дополнительные рейсы, напомнили в республиканском правительстве.
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