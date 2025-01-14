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Когда на зеленый свет светофора водителя оштрафуют: и теперь такое возможно – пробелы в правилах, о которых не все знают

Когда на зеленый свет светофора водителя оштрафуют: и теперь такое возможно – пробелы в правилах, о которых не все знают

Когда на зеленый свет светофора водителя оштрафуют: и теперь такое возможно – пробелы в правилах, о которых не все знают Ольга БезродняяДорожные ситуации всегда полны неожиданностей, и проблема неправильного выполнения правил на светофоре — одна из самых распространенных.

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