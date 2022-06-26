Крым и Херсонская область: как восстанавливаются экономические и социальные связи

Херсон становится территорией, лояльной к России, преимуществ в экономическом плане для жителей Крыма много: возобновляются родственные и экономические связи, а продукты, поступающие из сопряженных территорий, дешевле, чем аналогичные с материка.
Херсон становится территорией, лояльной к России, преимуществ в экономическом плане для жителей Крыма много: возобновляются родственные и экономические связи, а продукты, поступающие из сопряженных территорий, дешевле, чем аналогичные с материка.
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