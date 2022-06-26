Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталья Середа
    А качество, улучшилось?Объем производств...
  • Traveller
    Даже если от Шумерии останется кусочек территории размером с двушку в многоквартирном доме, её опять накачают оружием...Погодные условия ...
  • Наталья Середа
    Чудны дела твои Господи! Кофе нет ( то , что сейчас в магазине - это пародия на кофе), но рапортуем о кофеварках.Депутаты Севастоп...

Крым и Херсонская область: как восстанавливаются экономические и социальные связи

Херсон становится территорией, лояльной к России, преимуществ в экономическом плане для жителей Крыма много: возобновляются родственные и экономические связи, а продукты, поступающие из сопряженных территорий, дешевле, чем аналогичные с материка.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх