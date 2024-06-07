Экс-президент Молдавии сообщил о потере $1,5–2 млрд в стране из-за курса Запада

Следуя курсу западных стран, только в аграрной отрасли производители Молдавии уже потеряли $1,5–2 млрд доходов, рассказал «Известиям» на ПМЭФ бывший президент республики и председатель Партии социалистов Игорь Додон.
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