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Крушельницкий о том, был ли допинг Валиевой спланированной акцией: «Я так сразу и подумал. Я сам стал жертвой всего этого, так что как никто другой в это верю»

В 2018 году двукратного чемпиона мира по керлингу Крушельницкого дисквалифицировали на четыре года – в его пробе, сданной на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане, был обнаружен мельдоний.

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