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Владимир Путин в День учителя наградил лучших педагогов страны

Владимир Путин в День учителя наградил лучших педагогов страны

Президент Российской Федерации Владимир Путин в День учителя наградил выдающихся педагогов, отмечая их заслуги в сфере образования и наставничества .

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