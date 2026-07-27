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Русская весна

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Кадры боёв: как 102-й полк освобождал Торское в ДНР (ВИДЕО)

Кадры боёв: как 102-й полк освобождал Торское в ДНР (ВИДЕО)

Кадры боёв: как 102-й полк освобождал Торское в ДНР. Подразделения 102-го полка 150-й дивизии группировки войск «Центр» освободили населённый пункт Торское на краматорском направлении в Донецкой Народной Республике.

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