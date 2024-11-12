Марочко: ВС РФ сорвали попытку ВСУ форсировать реку Оскол под Купянском

Российские войска не дали Вооруженным силам Украины форсировать реку Оскол на купянском направлении. Об этом в своем Telegram-канале сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники.
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