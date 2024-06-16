Путин на следующей неделе совершит поездку в один из регионов России

О каком именно субъекте РФ федерации идет речь, не уточняется. Также на предстоящей неделе глава государства проведет встречу с выпускниками военных учебных заведений, а 22 июня - в День памяти и скорби, годовщину начала Великой Отечественной войны, возложит цветы к Могиле Неизвестного солдата.