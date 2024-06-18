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Лепехин о трансферах «Зенита»: «Нужно усиливать состав. Стать чемпионом за 20 минут до конца сезона — в клубе это никого не устроило» 

Этим летом в петербургский клуб перешел вратарь «Балтики» Евгений Латышонок. Также сине-бело-голубые близки к трансферам Максима Глушенкова («Локомотив»), Юрия Горшкова («Крылья Советов») и Жедсона Фернандеша («Бешикташ).

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