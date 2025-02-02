Два вечера в Казани блистала «Кармен»: постановка Гандини открыла Шаляпинский фестиваль

В Татарском академическом государственном театре оперы и балета имени Муся Джалиля двумя вечерами премьеры оперы «Кармен» в постановке итальянского режиссера Марко Гандини открылся XLIII Международный оперный фестиваль имени Федора Шаляпина.
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