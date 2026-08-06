Новоаннинская молодежь присоединится ко Дню физкультурника ✊️✊️✊️ Во всех муниципалитетах региона пройдут открытые тренировки, мастер-классы, флешмобы и встречи с известными спортсменами.
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Новоаннинская молодежь присоединится ко Дню физкультурника ✊️✊️✊️ Во всех муниципалитетах региона пройдут открытые тренировки, мастер-классы, флешмобы и встречи с известными спортсменами.
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