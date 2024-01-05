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Деку о трансферах «Барсы»: «Никто не уходит. По приобретениям все зависит от ситуации с фэйр-плей»

Деку о трансферах «Барсы»: «Никто не уходит. По приобретениям все зависит от ситуации с фэйр-плей»

«Никто не уходит. Что касается приобретений, то тут все зависит от ситуации с финансовым фэйр-плей.  У нас отличный состав, мы всегда стараемся совершенствоваться.

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