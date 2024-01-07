Участковые Бобруйска круглосуточно готовы помочь.

Участковые инспекторы милиции проводят еженедельные приемы граждан.По словам участкового инспектора милиции отделения охраны правопорядка и профилактики отдела милиции Первомайского района города Бобруйска УВД Бобруйского горисполкома капитана милиции Дениса Красных, к нему часто обращаются местные жители, которым он готов помочь, и вне приема:- Об .
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