Участковые Бобруйска круглосуточно готовы помочь.

Участковые инспекторы милиции проводят еженедельные приемы граждан.По словам участкового инспектора милиции отделения охраны правопорядка и профилактики отдела милиции Первомайского района города Бобруйска УВД Бобруйского горисполкома капитана милиции Дениса Красных, к нему часто обращаются местные жители, которым он готов помочь, и вне приема:- Об .