Пряная сельдь: засаливаем по знаменитому ГОСТу СССР

Фирменные способы маринования сельди наверняка есть у многих рыбаков. Однако гарантированно вкусный результат посола достигается только по выверенному технологическим процессом набору специй, соли и сахара.
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