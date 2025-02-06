SHOT: экс-мэра Самары Тархова и его жену убили из-за 145 млн рублей

Бывший мэр Самары Виктор Тархов и его жена Наталья были убиты их внучкой Екатериной ради получения 145 млн рублей, именно столько женщина рассчитывала заработать после продажи недвижимости родственников: особняков в Московской области, квартиры бизнес-класса в Самаре и автомобиля.