SHOT: экс-мэра Самары Тархова и его жену убили из-за 145 млн рублей

Бывший мэр Самары Виктор Тархов и его жена Наталья были убиты их внучкой Екатериной ради получения 145 млн рублей, именно столько женщина рассчитывала заработать после продажи недвижимости родственников: особняков в Московской области, квартиры бизнес-класса в Самаре и автомобиля.
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