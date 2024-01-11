Трамп назвал Путина и Си Цзиньпина очень умными

Экс-лидер США Дональд Трамп назвал президента России Владимира Путина и лидера КНР Си Цзиньпина умными, а действующего американского президента Джо Байдена упрекнул в том, что тот не может даже нормально изъясняться.
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