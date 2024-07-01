Автоэксперт Моржаретто: ужесточение требований к автокредитам на цены не повлияет

Решение Центробанка об ужесточении требований по выдаче потребительских и автокредитов не повлияет на ситуацию на авторынке и вряд ли снизит общее количество займов, считает замглавреда журнала "За рулем", автоэксперт Игорь Моржаретто.
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