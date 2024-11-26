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Кому положены льготы по оплате налогов в 2024 году

Кому положены льготы по оплате налогов в 2024 году

Юристы рассказали, кто освобожден от обязанности пополнять казну. Sergey Elagin/globallookpress.com Эксперты-юристы пояснили, кто полностью или частично освобожден от уплаты налога на доходы физических лиц и налога на имущество.

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