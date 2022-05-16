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Аллегри о 2:2 с «Лацио»: «Олицетворение сезона «Ювентуса». Нам нужно снова привыкать к победам»

Массимилиано Аллегри рассказал о планах «Ювентуса» на следующий сезон. Тренер «бьянконери» дал комментарий после матча с «Лацио» (2:2).

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