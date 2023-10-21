Инструктора спецназа ФСИН по единоборствам в Коми задержали за контрабанду запрещенных веществ

Ему грозит до 7 лет лишения свободы.37-летний капитан внутренней службы и инструктор по единоборствам ФСИН республики Коми оказался в центре скандала после того, как решил заказать запрещенные вещества через интернет-магазин.
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