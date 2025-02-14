Трамп хочет вернуть Россию в G7

Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы вновь видеть Россию в группе стран G7. Выступая перед журналистами в Белом доме, Трамп назвал «ошибкой» то, что Россия перестала участвовать в работе «Большой семерки».
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