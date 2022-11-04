Энциклопедия Техники

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Решение поддержали 99,98% акционеров, участвовавших в заочном голосовании

Решение поддержали 99,98% акционеров, участвовавших в заочном голосовании

Акционеры Positive Technologies на внеочередном собрании одобрили выплату дополнительных дивидендов за 2021 год.

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