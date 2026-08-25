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Культурология.рф

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Шоу-бизнес: «Мал, да удал!»: 7 наших звездных мужчин маленького роста – чем они покоряют женщин

Шоу-бизнес: «Мал, да удал!»: 7 наших звездных мужчин маленького роста – чем они покоряют женщин

Многим мальчикам кажется, что их маленький рост – препятствие на пути к успеху. Школьные «звезды» чаще всего – высокие и спортивные, да и в популярных фильмах снимаются обычно фактурные красавцы под два метра ростом.

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