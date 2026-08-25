Шоу-бизнес: «Мал, да удал!»: 7 наших звездных мужчин маленького роста – чем они покоряют женщин

Многим мальчикам кажется, что их маленький рост – препятствие на пути к успеху. Школьные «звезды» чаще всего – высокие и спортивные, да и в популярных фильмах снимаются обычно фактурные красавцы под два метра ростом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии