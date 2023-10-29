Орловских школьников ожидает новая модель перехода в 10 классы и поступления в колледжи

В Рособрнадзоре заявили, что планируют изменить количество экзаменов для выпускников 9-х классов. Вероятнее всего, новую модель перехода в 10-е классы и поступления в колледжи введут не в этом году, а в течение двух ближайших лет.
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