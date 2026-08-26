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Наука и Техника

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Скрытая установка рекламного ПО через мониторы LG: как это работает и почему вызывает вопросы

Скрытая установка рекламного ПО через мониторы LG: как это работает и почему вызывает вопросы

Современные мониторы давно перестали быть просто устройствами вывода изображения. Они превращаются в программно-аппаратные комплексы, способные взаимодействовать с операционной системой на глубоком уровне.

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