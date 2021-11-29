The Sun: коалиция России и Китая сможет лишить США шансов на мировое господство

Российско-китайский военный союз обернется для западных стран катастрофой. В частности, США рискуют утратить свое положение на мировой арене, заявила научный сотрудник Общества Генри Джексона и эксперт по России Изабель Соукинс изданию The Sun.
Российско-китайский военный союз обернется для западных стран катастрофой. В частности, США рискуют утратить свое положение на мировой арене, заявила научный сотрудник Общества Генри Джексона и эксперт по России Изабель Соукинс изданию The Sun.
Свежие комментарии