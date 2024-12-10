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Русское оружие

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📷❗️Готовится новый этап испытаний ракетного комплекса средней дальности "Dark

📷❗️Готовится новый этап испытаний ракетного комплекса средней дальности "Dark Eagle" с запуском 2-хступенчатой БРСД LRHW AUR с 17-маховым планируюшим гиперзвуковым боевым блоком C-HGB.

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